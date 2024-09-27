Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ertuğruloğlu görüşmede, Kıbrıs’taki son duruma ilişkin bilgi vererek, 50 yıldır sonuç alınamayan federasyon temelli görüşmelerin 2017 yılında sona erdiğini hatırlattı. Bu çerçevede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adadaki gerçekler doğrultusunda, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı iki devletli çözüm vizyonunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Adada istikrar ve huzurun sürdürülebilmesi için uluslararası toplumun mevcut gerçekleri kabul etmesi gerektiğine vurgu yapan Ertuğruloğlu, EİT üye ülkelerinden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin bağımsızlığının tanınması ve diplomatik, siyasi, ekonomik ilişkilerin kurulması yönündeki çağrısına destek vermelerini beklediklerini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, EİT’e gözlemci üye olduğu tarihten itibaren teşkilatın hedef ve vizyonuna bağlı kaldığını ifade eden Ertuğruloğlu, KKTC'nin EİT çatısı altında gerçekleştirilen toplantı ve etkinliklere katılım sağlamaya ve çalışmalara katkı sunmaya devam edeceğini söyledi.

BM merkezinde gerçekleştirilen görüşmede, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı da Bakan Ertuğruloğlu'na eşlik etti.