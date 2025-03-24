Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Ertuğruloğlu, Mehmet Bora Zor başkanlığındaki Anadolu Basın Birliği heyetini kabul etti. Ertuğruloğlu, milli Kıbrıs davası hakkında bilgilendirdiği heyete faaliyetlerinde başarılar diledi.

Kıbrıs’ta tek egemenlik ve tek uluslararası kimliği öngören bir çözümü kabul etmelerinin söz konusu olmadığını vurgulan Ertuğruloğlu, “Artık bundan sonra Rumlarla herhangi bir ortaklık bizim için kabul edilebilir değil. Çözüm; iki komşu devletin iş birliğidir, çözüm budur. Bunun anlaşması eksiktir” dedi.

Anadolu Basın Birliği Başkanı Mehmet Bora Zor ise, Kasım 1975’te kurulan birliğin kuruluş süreci ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi, her zaman Kıbrıs Türk Halkının haklı davasını desteklediklerini kaydetti.