Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, basın camiasını kutladı.

Dişişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Ertuğruloğlu mesajında, toplumsal mücadelenin önemli aktörlerinden biri olarak nitelediği Kıbrıs Türk basınının, İngiliz sömürge yönetiminde ilk Türkçe gazete olarak Kıbrıs Türkü Ahmet Emin Efendi tarafından yayımlanan Saded Gazetesi’nin 11 Temmuz 1889 tarihli ilk yayınından bu yana, 135 yıldır aynı kararlılıkla görev ifa ettiğini vurguladı.

Ertuğruloğlu mesajında, “Kıbrıs Türk Basını’nın İngiliz sömürge yönetiminde başlayan bu zorlu sınavı, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde Kıbrıs Türk halkının farklı mecralarda varlığını, motivasyonunu, birlikteliğini sağlayan, toplumun moral ve manevi gücünü olumlu yönde yönlendiren, Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyuran ve çok sesliliğin temel unsuru ve demokrasimizin en büyük göstergesi olan en önemli aktörlerden biri olmuştur.” ifadelerine de yer verdi.

Basın mensuplarının çalışma şartlarının zorluklarına rağmen, halkın haber alma özgürlüğünü sağlayarak kamuoyunu aydınlatmak, halkı doğru bilgilendirmek, yönlendirmek ve toplumun beklentilerini dile getirerek halkın sesini duyurmak için son derece kıymetli ve meşakkatli bir görev üstlendiğini kaydeden Ertuğruloğlu, “Özgür toplum için özgür basının şart olduğu bilinci ile meslek ilkelerine ve etik değerlere bağlılıkla, toplumsal faydayı kişisel ve kurumsal çıkarların üzerinde tutarak görev ifa eden tüm basın camiasının gününü yürekten kutluyorum.” dedi.