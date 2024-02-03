DİSİ partisinin Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleriyle ilgili oy pusulasındaki altı pozisyon için dokuz kişinin adaylığını koyduğu ve sürecin tamamlandığı haber verildi.

Haravgi gazetesi, adaylığını koyan kişilerin Hristos Angelidis, Onisiforos İordanu, Hristiana Ksenofondos, Marios Pelekanos, Konstantinos Konstantinos, Eleni Eleni, Lukas Furlas, Kiriakos Hacıyannis ve Mihalis Hacıpandelas olduğunu yazarken, DİSİ Partisi Başkanı Annita Dimitriyu ise yaptığı açıklamada, partinin AP seçimleri seyrine iyimserlik, dinamizm ve kendine güvenerek girdiğini dile getirdi.

AP seçimleriyle ilgili 6 kişilik oy pusulasına girecek adayların seçilmesi için parti siyasi bürosunun 10 Şubat’ta toplanacağı ifade edildi.