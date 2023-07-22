Güney Kıbrıs’taki DİSİ partisi Basın Sözcüsü Onufrios Kullas, Kıbrıs sorununun bugün neredeyse yarım yüzyıldır kanayan bir yara olduğunu söyledi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Rum kesiminin Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin iradesinin hiç ortadan kaybolmadığı iddiasında da bulunan Kullas, bundan ötürü Rum Yönetimi Başkanı olarak görev yapmış herkesin Kıbrıs sorununun çözümünü en üst öncelikleri olarak gördüğünü ve zaman zaman gerçekleşen çabaların da bu gidişata yönelik hareket ettiğinin kabul edilmesi gerektiğine işaret etti.

Açıklamasında Rum tarafının yanlış icraatlar yapıp yapmadığı sorusunu da ortaya koyan ve buna yanıtında “tabi ki, bizim hatasız olduğumuzu söyleyemeyiz” ifadesini kullanan Kullas, Rum tarafının çözüme ilişkin iradesinin geçmişte de olduğu gibi şimdi de var olduğunu, öte yandan çözümün sağlanmasının yalnızca kendilerine bağlı olmadığını öne sürdü.

Burada ise, uluslararası ortam, her dönemin politik konjonktürü, ancak esas olarak önlerinde Türkiye olması gerçeği gibi faktörlerin devreye girdiğini ileri süren Kullas, bugüne kadar Kıbrıs sorununun çözümüne yol açmayan sebeplere ve nedenlere atıfta bulunabileceklerini, ancak önemli olan şeyin yapılan hataların tekrarlanmaması için bundan sonra nasıl ilerleyeceklerini görmeleri olduğunu dile getirdi.

Yaşayabilir bir çözüme ilişkin umut var olup olmadığı sorusuna karşılık ise Kullas, Rum kesiminin Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin iradesinin hiç ortadan kaybolmadığı iddiasını yineleyerek, bu iradeye Guterres çerçevesi ve BM kararlarının öngördüğü üzere, Kıbrıs sorununun üzerinde anlaşmaya varılmış çözümü temelindeki yaşayabilir çözümünün mümkün olduğu umudunun eşlik ettiğini savundu.

Kullas, bunun çalıştıkları yön ve hedef olduğunu ve DİSİ partisinin bu çerçevede, çözümün içeriği konusunda halkı bilgilendirmek için Güney Kıbrıs genelinde bir temas kampanyası başlattığını da söyledi.

Diğer taraftan istenilen çözüme ulaşılması için “Türkiye’nin yapıcı taraf olarak çalışması aynı zamanda bölücü söylemlerinden ve işgal altındaki topraklardaki yasadışı faaliyetlerinden vazgeçmesi gerektiği” iddiasında da bulunan Kullas, kendi açılarından özgürlük ve vatanlarının yeniden birleşmesi mücadelesinden vazgeçmediklerini de iddialarına ekledi.