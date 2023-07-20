DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, Kapalı Maraş’taki otellerin yeniden açılması olasılığının kendilerini endişelendirdiğini ve bu gelişmenin herkesi düşündürmesi gerektiğini söyledi.

Alithia gazetesinin haberine göre, Kapalı Maraş’taki 4 otelin bir işadamı tarafından satın alındığı ve 2025 yılı itibarıyla bu otellerin müşteri kabul edeceğine dair haberlere tepki gösteren Dimitriu, bu gibi eylemlerin, Kıbrıs sorununun uzlaşılmış zeminde çözülmesine yönelik müzakerelerin yeniden başlaması için gösterilen çabaları baltaladığını kaydetti.

Habere göre, Dimitriu, geçen zamanla birlikte gerek mülkiyet konusunda, gerekse Kıbrıs sorununun diğer boyutlarında yeni oldu-bittiler yaratıldığını belirtti.

Dimitriu, son dönemde meydana gelen gelişmelerin Ulusal Konsey toplantısında görüşülmesi gerektiğini ifade ederek, Ulusal Konsey’in toplanması talebiyle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e mektup gönderdiklerini söyledi.