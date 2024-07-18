DİSİ ve AKEL'in , Kıbrıs sorunuyla ilgili üzerinde hem fikir olunan çerçeve dahilindeki hareketleri desteklemeye hazır olduğu ifade edildi.

Politis gazetesi “Olumlu Göstergeler Var Ancak Top İki Toplumda” başlıklı haberinde, "uzayan çıkmaz nedeniyle oluşan tehlike giderek daha dikkat çekici bir hale geldiği için Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasını sağlayacak koşulların yaratılmasına yönelik baskı ve çabaların arttığı" yorumunda bulundu.

Gazete DİSİ Başkanı Annita Dimitriyu’nun Atina’da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le yaptığı görüşmenin ardından Yunanistan’ın “müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için yapıcı olmaktan uzak olsa da, Türkiye’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili tavrında değişiklik olduğuna dair tespitini” DİSİ partisinin de teyit ettiğini yazdı.

Gazeteye göre “Politis” radyosu ve “Defteri Matia” programına açıklamalarda bulunan DİSİ Basın Sözcüsü Onufrios Kullas, böyle bir duyum, bilgi ve değerlendirmeler bulunduğunu öne sürerek, Türk tarafının tavrını değiştirmesini umduğunu ifade etti.

Yardımcı unsur olarak “Türk-Yunan diyaloğu”na işaret eden Kullas, son dönemde Ege’deki ihlallerin azaldığını ve Türkiye-Yunanistan diyaloğunun olumlu bir gündem temelinde sürdüğünü ifade etti.

Bununla birlikte Kullas, Türkiye’nin tutumunda gözlemlenen değişikliğin “çok da esaslı değil gibi göründüğü” iddiasında da bulundu ve kimsenin BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in rolünün tam olarak ne olacağını ve BM Genel Sekreterinin atılacak bir sonraki adımlarla ilgili düşüncelerini bilmediğini kaydetti.

Rum kesiminin tetikte olması ve sürecin yeniden başlaması için elinden ne gelirse yapması gerektiğini de ifade eden Kullas, federal çözüm için üzerinde hem fikir olunan çerçevede ısrarcı olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

-AKEL

Gazeteye göre AKEL ise açıklamasında Kıbrıs sorununda BM’nin belirlediği ve üzerinde hem fikir olunan çerçevede gelişmeler olması halinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i desteklemeye hazır olduğunu ifade etti.

Gazeteye göre AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Kukumas “Politis” radyosu ve “Defteri Matia” programında yaptığı açıklamada AKEL’in Anastasiadis’in başta olduğu dönem süreci desteklediğini, Anastasiadis’in sonuca ulaşabilecek bir politika izlediğini ve çabanın Crans Montana sürecini getirdiğini kaydetti.

Şu an çok daha net olduklarını ifade eden Kukuma, Hristodulidis’in uluslararası toplumun istediği yönde hareket etmesi halinde kendisini destekleyeceklerini belirtti.

Öte yandan haberde Rum kesiminin BM'den BM Genel Sekreteri'nin Atina ile Ankara arasındaki iyi ilişkiler yanında Miçotakis ile Erdoğan arasındaki iyi diyalogdan cesaretlenmiş olduğu yönünde mesajlar aldığını da ekledi.