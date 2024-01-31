DİSİ Siyasi Bürosu’nun Kostakis Konstantinu’nun kaymakamlık adaylığına destek verme kararı DİSİ içerisinde sarsıntı yarattı.

Fileleftheros “DİSİ Cephelerine Yaylım Ateş” başlığıyla manşete çektiği haberinde Averof Neofitu’nun, parti başkanlığından ayrıldıktan sonra ilk kez partinin içişlerine müdahil olarak esip gürlediğine dikkat çekti.

Habere göre, Neofitu DİSİ liderliğini “dönekleri bayraktar yapmakla” suçladı. Neofitu’ya cevap eski Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’ten geldi. Kasulidis parti liderliğine destek çağrısı yaptı. Kris Triandafillidis Parti içerisindeki bölünme ve Rum başkanlık seçiminde yaşadığı mağlubiyetten eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i sorumlu tuttu. Efthimios Diplaros ise Triandafillidis’ten istifasını yazılı sunmasını istedi.

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