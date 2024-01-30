Güney Kıbrıs’taki DİSİ partisi başkanı Annita Dimitriyu’nun Kıbrıs sorununda başlayan yeni hareketlilik ışığında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e bir mektup gönderdiği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi, partiden yapılan açıklamaya dayanarak Dimitriyu’nun mektupta, tek gayelerinin Kıbrıs sorunundaki uzayan çıkmazın aşılmasına yol açacak her türlü çabaya katkıda bulunmak ve bunu desteklemek olduğunu dile getirdiğini iletti.

Dimitriyu bunun için uygun bir ön hazırlığın yanı sıra, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden, Guterres çerçevesi temelinde, aynı zamanda üzerine mutabakata varılan ve siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon çerçevesinde yeniden başlamasına dair tezlerine ihtiyaç olduğunu ileri sürdü.

Kıbrıslı Türklerle ilgili önlemler konusunda ise bunun olumlu bir inisiyatif olduğunu savunan Dimitriyu, bunun iki toplum arasında iyi bir ortam oluşmasına yardımcı olabileceğini, aynı zamanda sahip oldukları samimi irade konusunda uluslararası topluma doğru mesajlar gönderdiğini savundu.

Şeffaflık olması için spesifik önlemler konusunda izahatlarda bulunulmasına ihtiyaç olduğunu düşündüklerini ifade eden Dimitriyu, uygun ön hazırlık yapılması için elle tutulur tavsiyelerde bulunulduğunu ileri sürdü.

Gazeteye göre EDEK partisi ise açıklamasında “Kıbrıs sorununun istila, işgal ve yasadışı etnik temizlik olan doğru temeline yeniden oturtulması için her türlü çabada bulunulması gerektiğini Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e hatırlattığını” belirtti.

Politis gazetesinde yer alan habere göre ise, Dimitriyu, dün Politis radyosuna yaptığı açıklamada, önlemleri doğru bir hamle olarak nitelendirdi.

Bunların arzu edilen hedefe yönelik bir adım teşkil ettiğini ifade eden Dimitriyu, bunun bir inisiyatif olarak olumlu bir gelişme olduğunu, aynı zamanda bunun Kıbrıs Türk basınında da olumlu karşılandığını gördüğünü savundu.

-Andoniyu

Öte yandan Rum hükümetinin, Kıbrıslı Türklerin önlemlerle ilgili tepkilerini yatıştırmak için hükümet sözcü yardımcısı Yannis Andoniyu aracılığıyla bir açıklamada bulunduğunu kaydeden gazete, Andoniyu’nun dün “omega’da” yer alan bir programda açıklamalarda bulunduğunu iletti.

Önlemlerin BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili şahsi temsilcisinin çalışmaları ışığında olumlu ortamla ilgili büyük hedefe hizmet ettiğini ileri süren Andoniyu, hükümetin ortaya koyduğu önlemlerin Kıbrıslı Türklere günlük yaşamları ve yaşam seviyelerinin güçlendirilmesiyle ilgili yardımcı olma hedefine sahip olduğunu savundu.

“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin vatandaşları arasında ayrım yapmadığı” iddiasında da bulunan Andoniyu, hükümetin Kıbrıs Türk toplumundaki tepkiler yüzünden çatışma ortamına girmek istemediğini sözlerine ekledi.