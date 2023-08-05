“Dünya Dış Rumlar Federasyonu” (POMAK), “Kıbrıs Mücadelesi Dünya Koordinasyon Komitesi” (PSEKA) ve “Dünya Dış Rumlar Federasyonu Gençliği” (NEOPOMAK) iş birliğinde düzenlenen bu yılki Dış Rumlar Kongresi’nin 22 Ağustos’ta Eğlence’deki “Kıbrıs Üniversitesi” yerleşkesinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Alithia’nın Rum Enformasyon Dairesi’nin açıklamasına dayandırdığı habere göre, kongrenin açılış konuşmasını Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis yapacak. Açılış töreni RİK’ten ve Rum Yönetimi Başkanlığı “Dış Rumlar ve Kesin Dönüş Yapanlar Birimi”nin web sayfasından canlı yayınlanacak.

Her yıl dünyanın her yerinden ve Güney Kıbrıs’a kesin dönüş yapan çok sayıda Rum’un katılımıyla düzenlenen ve 25 Ağustos’a kadar sürecek kongrenin bu yıl, son yıllardakilerden çok daha yüksek bir katılımla gerçekleşeceği kaydedildi.

Habere göre kongreye katılanlara Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos dış siyaset, Enerji Ticaret ve Sanayi Bakanı Yorgos Papanastasiu da hidrokarbonlar ve enerji politikası hakkında geniş ölçekte bilgi verecek. Buna ek olarak Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis “milli davanın uluslararası basın aracılığıyla ileri götürülmesi” konusunda brifing verecek.