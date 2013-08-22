SOFOKLİDİS: “BU YIL İLK KEZ BİR NUMARALI KONU BAŞLIĞIMIZ KIBRIS SORUNU DEĞİL”

CHRISTOPHER: “KIBRIS SORUNU HER ZAMAN ÖNCELİKLİ KONUDUR”

KARAOLİS: “KIBRIS’IN VE KIBRIS HALKININ MÜCADELELERİ BİZİM DE MÜCADELELERİMİZDİR”

Lefkoşa’nın Rum kesiminde dün başlayan 17’nci Dış Rumlar (POMAK-PSEKA-NEPOMAK) Konferansı’nın birinci gününde yapılan konuşmalarda, Kıbrıs sorunu ve ekonomi konularının öne çıkartıldığı haber verildi.

SOFOKLİDİS: “BU YIL İLK KEZ BİR NUMARALI KONU BAŞLIĞIMIZ KIBRIS SORUNU DEĞİL, EKONOMİ NEDENİYLE İKİNCİ SIRAYA İTİLDİ”

Simerini’nin haberine göre konuşmasında, ekonomi konusuna ağırlık veren “Dünya Dış Rumlar Federasyonu” (POMAK) Başkanı Haris Sofoklidis, her yıl yaklaşık aynı tarihlerde düzenledikleri konferanslarında bir numaralı konu başlığının bu yıl ilk kez Kıbrıs sorunu olmadığını, ekonomik krizin Kıbrıs sorununu ikinci sıraya ittiğini vurguladı. Sofoklidis konferans gündemine, bir Dayanışma Fonu kurulması ve Dış Rumların özellikle bilimsel, toplumsal ve ekonomik konularda bir ağ oluşturması konusunu eklediklerine işaret etti.

CHRISTOPHER: “KIBRIS SORUNU HER ZAMAN ÖNCELİKLİ KONUDUR”

“Kıbrıs Mücadelesi Dünya Koordinasyon Komitesi” (PSEKA) Başkanı Philip Christopher ise Kıbrıs sorununun her zaman öncelikli konu olduğuna işaret ettiği konuşmasında “Ben, her krizin fırsatlar da doğurduğunu söyleyenlerdenim. Şimdi Kıbrıs sorununun ABD Dışişleri Bakanlığı’nda daha da ileri götürülmesi için fırsattır ve Avrupa ilkelerine dayalı bir çözüm bulunması için bunu yapacağız. Hiçbir çözüm halkı bölünmeye sürüklememelidir” dedi.

Ekonomik durumun iyi olmamasına rağmen Kıbrıs sorununa bağlı kalmaları ve gerek ABD gerek AB ile çözüm için köprüler kurmaya devam etmeleri gerektiğine işaret eden Christopher, enerji alanında Güney Kıbrıs’ın enerji piyasası olması fırsatları bulunduğunu belirtti. PSEKA Başkanı Philip Christopher “Kıbrıs’a yatırım yapmak isteyenlere yardımcı olmak üzere Ticaret Bakanlığı’na bağlı küçük bir yatırım idaresi kurulması gerekir. Kıbrıs gibi bir Avrupa ülkesine yatırım yapmak isteyecek büyük şirketler vardır” dedi.

KARAOLİS: “KIBRIS’IN VE KIBRIS HALKININ MÜCADELELERİ BİZİM DE MÜCADELELERİMİZDİR”

POMAK gençlik örgütü NEPOMAK Başkanı Hristos Karaolis ise “Kıbrıs’ın ve Kıbrıs halkının mücadeleleri bizim de mücadelemizdir. Ada’mızı ekonomik krizden çıkarma ve Türk işgaline son verme, Türk askerinin ve yerleşiklerin Ada’mızdan çekilmesi ve göçmenlerin evlerine dönmesi mücadelesine katılıyoruz” ifadesini kullandı.



