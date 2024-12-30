Güzelyurt-Lefke çift şeritli anayolu üzerinde bugün, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kazaya neden oldu. Kazada, iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Furkan Yıldız (E-19) saat 13.30 sıralarında, yönetimindeki YR 788 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, Aydınköy mevkiine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, yoldan çıkarak, köprü betonuna, ardından da çelik bariyerlere çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Furkan Yıldız ve araçta yolcu olarak bulunan Onur İsmetoğluları (E-25) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındılar.

Soruşturma devam ediyor.