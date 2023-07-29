İskele - Ercan Anayolunda meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan kamyonet araç devrildi, sürücü yaralandı.

Polis açıklamasına göre, 10 ve 11. km'leri arası, Boğaziçi yol kavşağı yanında Yıldırım İsmetoğulları (E-53), yönetimindeki LT 030 plakalı kamyonet araçla İskele istikametinden Boğaziçi istikametine doğru seyrederken dikkatsizliği ve ihmalkârlığı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İsmetoğulları yönetimindeki araç, gidişine göre yolun sağından yoldan çıkarak aracın ön kısmıyla toprak sete çarpıp sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsünün, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin sürdüğü kaydedildi.