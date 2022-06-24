Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlında yapılan toplantıda YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’nın diplomasına kefil olduğu Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu’ndan günlerdir cevap yok.
Tüm çağrılarımız karşısında gerek YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı gerekse kurul üyesi Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu sağır sultanı oynamakta.
Soruyor ve merak da ediyoruz doğrusu.
Benzer olay eğer YÖK’te yaşansaydı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyla ilgili izahat istemesi karşısında YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar iddiaları araştırmadan kurul üyesine kefil olur muydu yoksa iddialar açıklığa kavuşana ve inceleme neticelene kadar kurul üyesinin izne ayrılmasını ve herhangi bir karara imza atmamasını mı rica ederdi.
Kapı kapı gezip olayı kapatmaya yönelik girişimlerde bulunmayacağına adımız gibi eminiz.
Keşke Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay hazır KKTC’deyken keşke sorabilseydik diye de hayıflanmadık değil doğrusu.
Ancak bir gerçek var ki iddialar artık skandal boyutuna taşınmakta.
İddialar ile ilgili pis kokular günden güne artmakta.
Kurul üyesi Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu’nun iddialara somut belgeler ile henüz açıklama yapmaması akıllardaki soru işaretlerini çoğaltmakta.
YÖDAK başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’nın inceleme başlatmadan kurul üyesi Hasret Balcıoğu’na hem de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar önünde kefil olması ise ayrıca düşündürücü.
Gerek Turgay Avcı gerekse Hasret Balcıoğlu her ne kadar “sin da gülle geçsin” motivasyonunda olsa da araştırdık, karıştırdık bazı yeni bilgilere ulaştık.
Şimdilik bazıları bizde kalması gerekse de Meclis kontenjanından YÖDAK Kurul üyeliğine seçilen Hasret Balcıoğlu’nun yüce meclise adaylık başvuru dosyasında yüksek lisans diplomasının olmadığını öğrendik.
UKÜ’den aldığı profesörlük atama yazısı ve The Academic Union of Oxford isimli bir kurumdan (Oxford Üniversitesi değil) alınan diploma olmayan bir adet sertifika dışında herhangi bir mezuniyet belgesinin olmadığının ortaya çıkması meraklı gözleri doktora derecesi aldığı DAÜ ve profesörlük payesi aldığı UKÜ’yü de çevirmekte.
Trinity Üniversitesinden yükseklisans diploması olduğunu beyan eden Hasret Balcıoğlu böylesi bir diplomayı neden ortaya koyamıyor?
DAÜ doktora eğitimine Hasret Balcıoğlu’nu kabul edip mezun ederken yüksek lisans diplomasını gördü mü?
UKÜ, Hasret Balcıoğlu’na profesörlük payesi verirken önceki eğitimlerine yönelik diploma ve belgelerini istemediyse neden istemedi?
Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC Üniversiteleri dışındaki diğer ülke üniversitelerinden alınan diplomaların denkliğe tabi olduğunu sokaktaki çocuk bile bilir.
Hasret Balcıoğlu’nun olduğu veya olmadığı iddia edilen Trinity Üniversitesi yüksek lisans diplomasının denkliği geçmişte neden sorulmadı ve bugün kim tarafından sorulması engelleniyor?
YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, Beyrut Amerikan Üniversitesinden mezun.
YÖDAK Başkanı kendi diplomasının denkliğini de talep ederek örnek olmalı ve araştırma sürecini başlatmalı.
Ve YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’nın iddiaların gölgesindeki Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu’na kefil olması talihsizlikten öte bir noktada artık.
Çünkü gerekli incelemeyi başlatmamak için Turgay Avcı hala direnç göstermekte ve Cumhurbaşkanlığından gönderilen konuyla ilgili resmi yazıyı düne kadar Kurul üyelerinden saklamakla da yetkisini kötüye kullandığı ise açık saçık ortada.
Yaşananlar skandal boyutuna ulaşmış ama her nedense ilgili makamlar başlarını kuma sokmuş beklemektedirler!
MESAJ KUTUSU
Sayın Ersin TATAR, ülke yangın yerine dönüp moral ve motivasyon yerlerde sürünürken Külliye meselesini en azından bir süreliğine ertelemenizde yarar görüyoruz, zira vatandaşın öfkesi doruk noktaya ulaştı. Bunu pekala Ankara’daki yöneticilere de makul bir şekilde anlatabilirsiniz değil mi?
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Sayın Turgay AVCI, bir üyenizin yüksek lisansı olup olmaması konusunda kendisine kefil oldunuz ama ne hikmetse diploma bir türlü ortaya çıkmadı! Meclisteki dosyada da rastlanmadı. Bu arada yine bir başka üyenizin de üniversite diploması olup olmadığı yönünde ihbarlar başladı, sürprize hazır olun deriz…
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Sayın Mahmut ÖZÇINAR, ülkenin doğu bölgesinde yaşanan orman yangını beraberinde yürekleri de dağlarken batıda sizin festival eğlenceleri düzenlemenize en çok da bölge halkından tepkiler gelmeye başladı, haberiniz olsun istedik!
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Sayın Aykut HOCANIN, yüksek lisans diploması tartışma konusu olan hoca hanım doktorasını sizde yaptığına göre arşivlerde master belgesi de sıkışmış olabilir mi? Bu konuda bir açıklama yaparak tartışmalara son verebilirsiniz…
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Sayın Ahmet ALTAN, Karayolları Dairesi Müdürü olarak Güzelyurt-Doğancı yolundaki köprüden hiç geçtiniz mi? Korkuluklar neredeyse tamamen yok olmak üzere umarız bu bölgede her hangi bir trafik kazası yaşanmaz ve araçlar uçuruma yuvarlanmaz!
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Sayın Sefa KARAHASAN, bu akşam nikah töreninizin gerçekleşeceğini ve ardından da dünya evine gireceğinizi öğrendik, bir ömür boyu sağlık ve mutluluklar dileriz. Aile fertleri artık boy boy torunlar bekliyor, çok da fazla gecikmeyin deriz…
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Sayın Hayri ORÇAN, yıllardan beridir Tatlısu tepelerinde yangınlara karşı yok açılmasını istediniz ama sakalınız olmadığından ötürü bu çağrıyı duyan kimse olmadı. Bakalım bu ihmalkarlığın hesabını soran ve tabi ki veren birileri olacak mı?
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Sayın Deren OYGAR, ülkede artan evlilik dışı bebekler konusunda tüm birimlere yaptığınız uyarı merak konusu oldu. Özellikle terk edilen bebekler devlet korunmasında mı yoksa bazı simsarlar tarafından satın alınıp karanlık işlerde kullanılmak üzere yetiştirilmek isteniyor dersiniz?
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Sayın Ahmet SOYALAN, Kantara yangınının çıkış noktası olarak iddia edilen iş aracının yanması konusunda işlem başlattınız mı? Kameranın olduğu ev kime aitti, niye evin çevresini değil de ilerisini hedef almıştı, sağlam bir soruşturma yapmakta yarar görüyoruz…
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Sayın Ziya ÖZTÜRKLER, geçtiğimiz yıllarda askeri personelin kurduğu Güven Yapı Kooperatifi’ne verilen sonra da alınan arazi için 105 üye 40’ar bin sterlinden fazla para ödedi ama şimdi mağdur duruma düştüler. Kendilerine yeni bir arazi verilip verilmeyeceğini soran mesajlar gönderiyorlar…
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Sayın Ulaş BARIŞ, Kuzey Kıbrıs Web TV’den işten durdurulduğunuz konusundaki açıklamanıza ilgili açıklama yapılarak bunun doğru olmadığı ifade edildi, böylelikle size de söz hakkı düştü, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından sizden de bir açıklama bekliyoruz…
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