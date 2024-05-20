Dipkarpaz’da taşınmaz malları bulunan ancak burada daimi olarak ikamet etmeyen bazı Kıbrıslı Rumların taşınmazlarıyla ilgili yine aynı bölgede yaşayan Rumlar tarafından yalan beyanda bulunulduğu ve haksız kazanç elde edildiği iddia edildi.

Rum hükümeti, Dipkarpaz’da ikamet eden ve çiftçilik yapan Kıbrıslı Rumlara aylık 371 ile 575 Euro ödenek veriyor. Tarımla uğraşanlara da ek ödenek sağlanıyor.

Alithia gazetesi, “Rizokarpaso’daki Taşınmazlarda Karmaşa” başlığı altında geniş yer ayırdığı haberinde, Dipkarpaz’da (Rizokarpaso) ikamet eden bazı Kıbrıslı Rumların, köylüleri olan ancak Güney Kıbrıs’ta ikamet eden diğer Kıbrıslı Rumların taşınmazlarını “yalan beyanlarla kiralamış gibi göstererek haksız kazanç elde ettiklerini” yazdı.

Gazete, KKTC makamlarının Kıbrıslı Rumların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurmalarını engellemek adına 2013’te, ebeveynleri 2008 yılından sonra ölen Kıbrıslı Rumların, Dipkarpaz’daki taşınmazlarını miras alabileceklerine ilişkin bir karar aldığını, böylece birçok Kıbrıslı Rum’un KKTC’deki taşınmazlarını miras edinebildiklerini kaydetti.

Bu Kıbrıslı Rumlara KKTC makamlarının tapu da verdiğini aktaran gazete, şu anda köyde 246 Kıbrıslı Rum’un ikamet ettiğini belirtti.

Kıbrıslı Rumların “Kıbrıs Cumhuriyeti"nce de taşınmazların yasal sahipleri kabul edilmelerine karşın, daimi ikametleri Güney Kıbrıs’ta olması sebebiyle Dipkarpaz’da ikamet eden Rumlara verilen hiçbir ödenekten yararlanamadıklarını vurgulayan gazete, asıl sorununun ise, Dipkarpaz’da ikamet eden Rumların, ikamet etmeyenlerin tarlalarını, kendilerince kiralanmış gibi göstererek, Rum hükümetinden ödenek almaları olduğunu aktardı.

Rum hükümetinin, Dipkarpaz’da ikamet eden ve çiftçilik yapan Kıbrıslı Rumlara aylık 371 ila 575 Euro ödenek verdiğini, tarımla uğraşanlara da ek ödenek sağladığını belirten gazete, köyde tarlaları bulunan ancak yeniden yerleşmiş statüsüne sahip olmayan Kıbrıslı Rumların bu ödenekten faydalanamadıklarını yazdı.

Köyde ikamet eden Kıbrıslı Rumlardan bazılarının ise, ikamet etmeyenlerin tarlalarının kendileri tarafından kiralandığı iddiasıyla Rum hükümetine başvurduklarını ve Rum hükümetinden haksız ödenek aldıklarını iddia eden gazete, gerçek mal sahiplerinin tüm girişimlerinin ise sonuçsuz kaldığını ifade etti.

Gazete, Dipkarpaz’da şu anda 246 Kıbrıslı Rum’un ikamet etmekte olduğunu, çocuk ve yaşlıların dışında kalanların ise, KKTC makamlarının başka işle uğraşmalarına izin vermemeleri sebebiyle, tarımcılık yaptıklarını savundu.

- - Yasa tasarısı beklemede

Gazete haberinin devamında, Dipkarpaz kökenli Rumların, tıpkı kayıplar ve esirler listesi gibi, 1974’ten itibaren mahsur olanların da resmi bir listesinin yapılmasını talep ettiklerini, bunu öngören bir yasa tasarısının ise Rum Meclisi’nde beklemede olduğunu belirterek, çeşitli yönetmelerle doğrulanması mümkün olan listenin hazırlanmasının ardından, 2008 sonrası Dipkarpazlı ebeveynleri vefat eden Kıbrıslı Rumların ise ayrı bir listede yer almalarını istediklerini yazdı.

Ayrı listede yer alacak kişilerin sadece bir-iki hafta sonu Dipkarpaza giderek, tarlalarının bakım ve ekimlerini yapmalarına ve Mayıs-Haziran aylarında tekrar giderek tarlalarını biçmelerine izin verilmesi ve bu kişilerin Rum hükümeti tarafından verilen ödeneklerden de yararlanabilmeleri talep ediliyor.

- - Evkaf’a yönelik iddialar

Gazete haberinin devamında ise, EVKAF’ın Dipkarpaz’da bulunan “Afendrika” bölgesinin 1800’lerden beridir kendisinin malı olduğunu iddia ederek buradaki arazileri “yerleşiklere” (T.C kökenli vatandaşlar) ve hatta Kıbrıslı Rumlara kiralama yoluna gittiğini de iddia etti.

EVKAF’ın söz konusu arazilere el koyduğu iddiasında bulunan gazete, bazı Kıbrıslı Rumların ise, buralardaki arazileri kiraladıklarına dair Rum hükümetine yaptıkları beyanların birbirleriyle çakıştığını ve aynı arazi için birden fazla kişinin kiralama beyanı verdiğini vurguladı.

Haberde, Rum hükümetinin ise bu durumu genellikle, tarafların, aralarında uzlaşıya varmaları ve birinin dilekçesini geri çekmesini isteyerek çözmeye çalıştığı da belirtildi.

(SB/FEZ)