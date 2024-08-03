10 dönümlük arazi içerisindeki anızlar, bir zeytin ağacı ve maki bitki örtüsü yandı

PİYALE PAŞA GENÇLİK KOLARIN'DAN NAHİT ÖNCÜ'YE TAM DESTEK GELDİ PİYALE PAŞA GENÇLİK KOLARIN'DAN NAHİT ÖNCÜ'YE TAM DESTEK GELDİ

Lefkoşa, 3 Ağustos 24 (TAK): Dipkarpaz-Zaferburnu anayolunun 9-10'uncu kilometreleri arasında çıkan yangında, yaklaşık 10 dönümlük arazi içerisindeki anızlar, bir zeytin ağacı ve maki bitki örtüsü yandı. 

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 15.30’da çıkan yangının sebebi henüz tespit edilemedi. 

Yangın polis, itfaiye ve  Orman Dairesi ekipleri ile bölgede bulunan şahısların müdahalesi ile söndürüldü. 

Soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: rss