10 dönümlük arazi içerisindeki anızlar, bir zeytin ağacı ve maki bitki örtüsü yandı

Lefkoşa, 3 Ağustos 24 (TAK): Dipkarpaz-Zaferburnu anayolunun 9-10'uncu kilometreleri arasında çıkan yangında, yaklaşık 10 dönümlük arazi içerisindeki anızlar, bir zeytin ağacı ve maki bitki örtüsü yandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 15.30’da çıkan yangının sebebi henüz tespit edilemedi.

Yangın polis, itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri ile bölgede bulunan şahısların müdahalesi ile söndürüldü.

Soğutma çalışmaları sürüyor.