Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak yaptığı yazılı açıklamada, “25 Haziran ara seçim için yola çıkan siyasi parti ve aday olan tüm paydaşlara açık çağrımızdır” diyerek, ekonomik anlamda dar boğazdan geçtiğini belirttiği Karpaz halkının “siyasi yalanlardan uzak” ve somut çalışmalara ihtiyacı olduğunu kaydetti.

“Gençlerimizin göç etmeyeceği, emekçilerimizin haklarını alacağı, hayvancılarımızın rahata kavuşacağı ve en önemlisi planlı bir Karpaz için çalışmalısınız” diyen Borak, Hükümeti “umursamazlıkla” suçladı ve bu nedenle Karpaz halkının ekonomik olarak kötüye gittiğini savundu.

Borak, realiteden uzak ve halkı merkezine almayan siyasi yaklaşımların halktan karşılığını alacağını da vurguladı.