Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, bakanlık personeliyle bir araya geldi. Yeni Sağlık Bakanı Dinçyürek, personelin talep ve beklentilerini dinledi, çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre, personelle sohbet eden Dinçyürek, disiplin ve profesyonellikten ödün vermeden çalışmaya önem verdiğini, sağlığın beyninin ve kalbinin bakanlık olduğunu, bir aile olarak çalışacaklarından kuşku duymadığını söyledi.

Ortak hedefin insan sağlığı olduğunu vurgulayan Bakan Dinçyürek, “1992 yılından itibaren bu bina içerisinde uzman hekim olarak daha önce çalışmalarda bulundum. Bugün bir bakan olarak buradayım ancak bir bireyin tek başına başarı sağlaması mümkün değildir. Bu bir ekip işi ve birlikte başaracağımıza inanıyorum” dedi.