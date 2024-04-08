Dinçyürek:" Sağlığa yapılan her bağış topluma hizmet olarak geri dönüyor "

Mağusa Kale Lions Kulübü, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümüne bağışta bulunuldu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, duyarlılıkları nedeniyle Mağusa Kale Lions Kulübü'ne teşekkür ederek, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda gösterdikleri ilgi nedeniyle büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yapılan her bağışın halka hizmet olarak geri döndüğüne işaret eden Dinçyürek, gösterilen çaba ve desteğin farkındalık yarattığını kaydederek, Kulübe çalışmalarında başarılar diledi.

Sevdalı

Mağusa Kale Lions Kulübü'nü temsilen konuşan Ayşegül Sevdalı da, infizyon pompası bağışında bulunduklarını, kendilerine bu imkanı sağlayan iş insanı Akıl Ağaoğlu'na teşekkür ettiklerini, bağış takdimi sırasına Bakan Dinçyürek'in Onkoloji Bölümüne gelmesi nedeniyle büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.