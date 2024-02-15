Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde Parkinson hastalarının istemsiz hareketlerini istemli hareketlere dönüştürecek beyin ameliyatı yapıldığını açıkladı.

Dinçyürek yazılı açıklamasında, ameliyat esnasında ekibin çalışmalarını bir müddet incelediğini ve bilgisayar destekli ameliyat sırasında, beyne bir elektrot yerleştirilerek bir pil vasıtasıyla beyindeki uyarıların düzenlendiğini ve hastanın istemsiz kasılmalarından anında kurtulduğunu belirtti.

Hastanın sağlığına kavuşması ve bu ameliyatın KKTC’de gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yapan Dinçyürek, benzer ameliyatların Türkiye'de de sadece belirli merkezlerde yapıldığını ve KKTC'de bu ameliyatın yapılmasının önemli bir gelişme olduğunu kaydetti. Dinçyürtek, emeği geçen tüm ekibe teşekkür etti.

-Uçar

KKTC'de ilk kez gerçekleştirilen ameliyata eşlik eden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tanju Uçar, bu tür ameliyatların beyin cerrahisi alanında giderek daha fazla kullanıldığını belirtti. Uçar, Parkinson hastaları başta olmak üzere, çeşitli hareket bozuklukları, titremeler ve psikiyatrik hastalıklar gibi birçok durumda kullanılan bu cerrahi tedavi yönteminin modern teknolojiyle birleşerek çok önemli bir hale geldiğini vurguladı. Uçar, bu ameliyatın KKTC'de yapılmasının önemine de dikkat çekti.

-Ozankaya

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Çağın Ozankaya ise Prof. Dr. Tanju Uçar'ın operasyona büyük katkıları olduğunu vurgulayarak, bu konuda aldıkları eğitim, uygulama safhasındaki ve fonksiyonel nöroşirurji konusundaki desteği için Uçar’a teşekkür etti.

62 yaşında bir kadın hastaya yapılan ameliyatın başarıyla tamamlandığını, hastanın durumunun iyi olduğunu belirten Ozankaya, bu gelişmeyle önemli bir adım atıldığını ve hastaların sağlığına yönelik umut verici bir gelecek sunulduğunu vurguladı.

Ozankaya, Bakan Dinçyürek’e bu aşamaya gelene dek sağladığı her türlü imkan ve destek için teşekkür de etti.