Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, “Kıbrıs Türk halkını özgürlüğe, güvenliğe ve bağımsızlığa kavuşturan 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı’nın 51. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz” dedi.

Dinçyürek, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dinçyürek, “20 Temmuz; barışın, milli duruşumuzun ve Anavatan Türkiye ile olan sarsılmaz bağımızın en önemli simgelerinden biridir” diyerek, Kıbrıs Türk halkının, yokluklara ve baskılara rağmen büyük bir direniş gösterdiğini, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle özgürlüğüne kavuştuğunu söyledi.

“Bugün bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında, devletimiz ve bayrağımızla hür ve onurlu bir şekilde geleceğe yürüyoruz” diyen Dinçyürek, mesajında “Kıbrıs Türk halkı ambargolara ve izolasyonlara rağmen, birçok alanda önemli ilerlemeler kaydetmiştir ve aynı yolda devam edecektir.” ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Dinçyürek, şehitleri rahmetle, gazileri de saygı ve minnetle andı.