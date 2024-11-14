Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, KKTC'yi sonsuza dek yaşatmakta kararlı olduklarını bildirdi.

Dinçyürek, cumhuriyeti yaşatmak ve dünyada hak ettiği yeri alabilmesi için mücadeleyi her koşulda sürdürmeye devam edeceklerini de ifade etti.

Dinçyürek, yayınladığı 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı mesajında şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türk halkının varlığının ve egemenliğinin simgesi olan Cumhuriyetimizin 41. Kuruluş yıl dönümünü, büyük bir onur ve gururla kutluyoruz.

Büyük fedakârlıklarla verilen destansı mücadele sonucunda, 41. yaşını kutladığımız KKTC kurularak tüm dünyaya ilan edilmiş, böylece Kıbrıs Türkü özgürlüğünden asla taviz vermeyeceğini 15 Kasım 1983 günü tarihe altın harflerle yazdırmıştır.

Bugün bize düşen görev, büyük fedakârlıklarla kurulan KKTC'yi sonsuza dek yaşatmak ve bayrağımızı bu topraklarda özgürce, gururla dalgalandırmaya devam etmektir. KKTC'yi ebediyen yaşatma konusundaki kararlılığımız tamdır.



Varlığımızı borçlu olduğumuz Anavatan Türkiye’nin her zaman koşulsuz olarak yanımızda olduğunun bilinç, güven ve rahatlığıyla Cumhuriyetimizi yaşatmak ve dünyada hak ettiği yeri alabilmesi için mücadelemizi her koşulda sürdürmeye devam edeceğiz.



Bu duygu ve düşüncelerle, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını ve özgürlüğünü kazanması adına mücadele eden Toplum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı ve canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimizi şükranla selamlar, Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularla kutlarım.”