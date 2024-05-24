Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Güzelyurt Bölgesine yeni bir hastane kazandırma sözünü yerine getirmek için son aşama olan ihale sürecini bugün itibariyle başlattıklarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Dinçyürek, Güzelyurt Hastanesi ihalesiyle ilgili şartnameyi, projeyi ve finansal olarak blokesini tamamlayarak Merkezi İhale Komisyonu'na (MİK) teslim edildiğini, MİK tarafından gerekli işlemlerin yapılıp ihale sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Dinçyürek, daha önce hükümetin ve Başbakan Ünal Üstel’in verdiği taahhüt doğrultusunda, yarım kalan projeleri tamamlama sözünü hatırlatarak, Güzelyurt Bölgesine yeni bir hastane kazandırma sözünü yerine getirmek için son aşama olan ihale sürecini bugün itibariyle başlattıklarını vurguladı.

Dinçyürek, bölge halkının sağlık hizmetlerine daha etkin bir şekilde erişebilmesi için hastane projesinin tamamlanması yönünde adımların atıldığını, bu sürecin ülkeye ve özellikle Güzelyurt Bölgesi’ne hayırlı olmasını diledi.