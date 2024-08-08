Sağlık Bakanı Hakanı Dinçyürek, Erenköy’ün Kıbrıs Türkü’nün mücadele ruhunun aynası olduğunu kaydetti.

Dinçyürek, 8 Ağustos Şanlı Erenköy Direnişi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türkü’nün, 60 yıl önce eğitimlerini yarıda bırakarak vatan savunmasına koşan yükseköğrenim gençliği, bir avuç köylüsü ve az sayıda Mücahidi ile tek yürek olarak, Erenköy’ün geçilmez olduğunu ve Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda var olmaya devam edeceğini altın harflerle tarih sayfalarına yazdığını kaydetti.

"Vatan topraklarını savunmak için kendilerinden silah ve sayıca çok üstün bir kuvvet karşısında destan yazan bu gençlerin inanç ve kararlılığı Kıbrıs Türkü’nün varoluş tarihinde hep takdirle anılacaktır.” diyen Dinçyürek, mesajına şöyle devam etti:

“Erenköy Direnişi, tarih boyunca kimliğine, özgürlüğüne sahip çıkan Kıbrıs Türkü’nün kararlı duruşunun, Anavatan Türkiye ile olan güçlü tarihi bağının, bu topraklarda var olduğumuzun ve var olmaya devam edeceğimizin haykırışıdır. Bu duygu ve düşüncelerimle, Şanlı Erenköy Direnişimizin 60. yıl dönümünde, bir kez daha var oluş mücadelemizin kahramanları Erenköy şehitlerimiz başta olmak üzere, Kıbrıs Türkü için bu semalarda ebediyen uçmaya devam edecek olan şehit Yüzbaşı Cengiz Topel ve tüm şehitlerimizi rahmetle anar, fedakâr gazilerimize sağlık ve esenlikler dilerim”.