Din İşleri Başkanlığı vekâlet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içi 5 bin 950 lira, yurt dışı ise 2 bin 750 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Konuyla ilgili Din İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, keseceği kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyenlere yardımcı olmak, bu ibadetin dini hükümler doğrultusunda ve amacına uygun şekilde yapılabilmesini sağlamak için her yıl “KKTC Din İşleri Başkanlığı, T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde” vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu düzenlendiği hatırlatıldı.

“İbadet şuuru ile büyükbaş ve küçükbaş kurbanlarınızı Türkiye’de deprem bölgesinde ve dünyanın farklı coğrafyalarında, yardım bekleyen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Kurban ibadetimizi ifa ederken mahzun ve mağdur gönüllere bayram coşkusu yaşatalım” denilen açıklama şöyle sürdü:

“Bu yıl vekâlet yoluyla kurban kesim bedelleri, yurt içi 5 bin 950 lira, yurt dışı ise 2 bin 750 lira olarak belirlenmiştir. TC Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğine vekalet yoluyla verdiğiniz kurbanlarınız bayramın ilk 3 günü içerisinde kesilerek SMS/E-posta yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır.

Bağışlarınız için cami görevlileri ile irtibata geçebilirsiniz.”

TAK