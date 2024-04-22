Din İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şenlik, Hamitköy’de bulunan Din İşleri Başkanlığı'nın bahçesinde gerçekleşti.

Etkinlikte çeşitli yarışmalar ve etkinlikler düzenlendi. Yapılan yarışmalarda oynanan oyunlar, halat çekme, çuval yarışı, deve-cüce, kaşıkta top taşıma, ebru sanatı ve geleneksel okçuluk aktiviteleri yer aldı.

Yarışmada derece yapan çocuklara çeşitli ödüller verildi.

Şenlik sonrası açıklama yapan Din İşleri Başkanlığı Lefkoşa Temsilcisi Hakan Moral, şölene katılımın yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Moral, etkinliği geleneksel hale getirmek istediklerini kaydetti.