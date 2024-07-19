Din İşleri Başkanlığı, 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümü nedeniyle afiş yayınladı.

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, afişte yer alan, anavatan Türkiye ve yavru vatan Kuzey Kıbrıs’ın bayrağının iki devleti temsil ettiği ifade edilerek, kırmızı dalgalı denizin, Türk halkının kanıyla bulanmış Akdeniz’i, içindeki silüetin ise Türk halkının çektiği acıları simgelediği, arka planın açık ve parlak renklerde olmasının ise umudu temsil ettiği belirtildi.

-“Harekat savaş için değil barış için yapıldı”

Ortadaki uçakların, Türkiye’nin harekâtını temsil ettiği, uçak sayısının beş olmasının ise beş kıtaya harekat kabiliyetini simgelediği kaydedilen açıklamada, öndeki lider uçağın yerine barış güvercini kullanılmasının, bu harekâtın savaş için değil barış için yapıldığını ifade ettiğine dikkat çekildi.

Güvercinin, logoyu kucaklamasının İslam’ın barış dini olduğunu simgelediği ifade edilen açıklamada, orta kısımda yer alan yedi askerin, barışın yedi düvele karşı teminatı olan Türk askerlerini temsil ettiği belirtildi.

-“Türk milletine pranga vurulamaz”

Sağ alt köşede yer alan sağ kolun harekat kararını veren Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin azim ve kararlılığını simgelediği kaydedilen açıklamada, ana metin 50 puntoda yazılarak, 50’nci yıla, kurum adı 74 puntoda yazılarak harekât yılına, çerçeve kalınlığı ise 2024 olarak belirlenerek, bugüne atıf yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, afişin çerçeve dışına taşmasının ise, Türk milletine pranga vurulamayacağını simgelediği vurgulandı.