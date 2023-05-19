Ünsal, Din İşleri Başkanlığı Basın Bürosu aracılığıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

“İşgal güçlerinin, Anadolu üzerindeki kirli emellerini adım adım uygulamaya başladığı bir zamanda, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan istiklâl meşalesi, Millî Mücadelenin de ilk adımı olmuştur.

104 yıl önce Samsun’da başlatılan Millî Mücadele, büyük zorluk ve fedakârlıkların yanında milletimizin topyekûn seferberliği sayesinde zaferle sonuçlandırılmıştır.

Gençlerimizin omuzlarında yüklü olan bu kutlu sorumluluk, yerli, milli ve manevi değerlerimizi özümsemek suretiyle onları yaşadığımız dünyanın bilgi ve teknolojisine hâkim, üretken ve idealist bireyler olmayı gerekli kılmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, ülkemizde ve gönül coğrafyamızdaki tüm gençlerin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”