Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

“İngiliz sömürge yönetiminden 1974 Barış Harekatı’na kadar geçen sürede amansız bir varoluş mücadelesi veren Kıbrıs Türk Halkı, kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı ile beraber adadaki özgürce yaşama hakkını bırakmamaya kararlı idi.

Kahraman Mehmetçik ve Mücahidin büyük uğraşları sonucu 1974 Barış harekatıyla beraber Kıbrıs Türk Halkı tüm dünyaya, Anavatan Türkiye ile sarsılmaz bir bağı olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Hiç kimse unutmamalıdır ki, 1571'de ecdadımızın şanlı zaferiyle vatan yapılan bu topraklar, belirli süreçlerde yaşanan işgal ve oldu bittilerle Türk'ün mülkü olmaktan asla çıkmamış ve ilelebet de çıkmayacaktır. Herkes bilmelidir ki göklerde dalgalanan Şanlı Bayrağın üzerinde ay ve yıldız bu ülkenin kimliğinin ve sahibinin açık bir göstergesidir.

Bu vesileyle Kıbrıs'ın Osmanlılar tarafından fethinin 452'inci, Türk Mukavemet Teşkilatın 65'inci, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının 47'nci kuruluş yıldönümünü simgeleyen 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramını kutlar, tüm halkımıza barış ve esenlikler dilerim.”

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

“İngiliz sömürge yönetiminden 1974 Barış Harekatı’na kadar geçen sürede amansız bir varoluş mücadelesi veren Kıbrıs Türk Halkı, kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı ile beraber adadaki özgürce yaşama hakkını bırakmamaya kararlı idi.

Kahraman Mehmetçik ve Mücahidin büyük uğraşları sonucu 1974 Barış harekatıyla beraber Kıbrıs Türk Halkı tüm dünyaya, Anavatan Türkiye ile sarsılmaz bir bağı olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Hiç kimse unutmamalıdır ki, 1571'de ecdadımızın şanlı zaferiyle vatan yapılan bu topraklar, belirli süreçlerde yaşanan işgal ve oldu bittilerle Türk'ün mülkü olmaktan asla çıkmamış ve ilelebet de çıkmayacaktır. Herkes bilmelidir ki göklerde dalgalanan Şanlı Bayrağın üzerinde ay ve yıldız bu ülkenin kimliğinin ve sahibinin açık bir göstergesidir.

Bu vesileyle Kıbrıs'ın Osmanlılar tarafından fethinin 452'inci, Türk Mukavemet Teşkilatın 65'inci, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının 47'nci kuruluş yıldönümünü simgeleyen 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramını kutlar, tüm halkımıza barış ve esenlikler dilerim.”

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

“İngiliz sömürge yönetiminden 1974 Barış Harekatı’na kadar geçen sürede amansız bir varoluş mücadelesi veren Kıbrıs Türk Halkı, kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı ile beraber adadaki özgürce yaşama hakkını bırakmamaya kararlı idi.

Kahraman Mehmetçik ve Mücahidin büyük uğraşları sonucu 1974 Barış harekatıyla beraber Kıbrıs Türk Halkı tüm dünyaya, Anavatan Türkiye ile sarsılmaz bir bağı olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Hiç kimse unutmamalıdır ki, 1571'de ecdadımızın şanlı zaferiyle vatan yapılan bu topraklar, belirli süreçlerde yaşanan işgal ve oldu bittilerle Türk'ün mülkü olmaktan asla çıkmamış ve ilelebet de çıkmayacaktır. Herkes bilmelidir ki göklerde dalgalanan Şanlı Bayrağın üzerinde ay ve yıldız bu ülkenin kimliğinin ve sahibinin açık bir göstergesidir.

Bu vesileyle Kıbrıs'ın Osmanlılar tarafından fethinin 452'inci, Türk Mukavemet Teşkilatın 65'inci, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının 47'nci kuruluş yıldönümünü simgeleyen 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramını kutlar, tüm halkımıza barış ve esenlikler dilerim.”