KKTC Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik, "Hz. Muhammed’in rehberliğine olan ihtiyacın her zamankinden fazla olduğunu" kaydetti.

İnik, Mevlid Kandili nedeniyle yayımladığı mesajda, “Bu mübarek gece, yaratılmışların en hayırlısı, kâinatın efendisi, güzel ahlakın tamamlayıcısı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)'in alemlere rahmet olarak gönderildiği gecedir” dedi.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Peygamber efendimizin hayatını okumaya ve anlamaya, O'nun engin sevgi ve hoşgörüsüne, insanlığa sunduğu rol modelliğine ve rehberliğine olan ihtiyacımız her zamankinden fazladır. Kandiller, bize bu öğretileri hatırlatan, ruhumuzu yeniden şekillendiren özel zamanlardır. Mevlit Kandili ise, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s)’in yaşantısının bizlere ne kadar değerli ve örnek yol gösterici olduğunu hatırlatır. Bu mübarek gece; Sevgili Peygamberimizin getirmiş olduğu ilahi mesajı anlamak, ortaya koymuş olduğu eşsiz ahlakını özümsemek, için bulunmaz bir fırsattır. Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid kandilinin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz eder, bütün İslam âleminin ve halkımızın Mevlid Kandil’ini tebrik eder; birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ederim”