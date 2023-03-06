Din Görevlileri Sendikası (Din-Gör-Sen) Başkanı Cengiz İşkey Berat Kandili nedeniyle mesaj yayımladı

İşkey mesajında, “ Özellikle Anavatanımız Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kalplerimiz hüzünlü, yüreklerimiz yaralı olsa da, savaşların vuku bulduğu zor bir dönemden geçerken, bizi huzura Rabbimizle olan bağımızı güçlendirmeye vesile olacak olan bu mübarek gecenin kıymetini bilerek hem kendimiz, ailemiz ve insanlık için dua etmeli Rabbimizle muhabbetimizi artırmalıyız.” dedi.,

Berat’ın, sözlükte “bir borçtan, ceza veya sorumluluktan kurtulma; temize çıkmak; uzak olmak; ilişkiyi kesmek” gibi anlamlara geldiğini vurgulayan İşkey, “Kurtuluşa ermek temize çıkmak Allah nezdinde beraatimizi almak istiyorsak şu fani dünyada Allah’ın razı olacağı bir hayat yaşamalıyız…”ifadelerini kullandı

İşkey Berat gecesinin, millet ve insanlık için hayırlar getirmesini dileyerek, Berat Kandilini tebrik etti.