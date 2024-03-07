Avrupa Halk Partisinin Avrupa Birliği'ni (AB) Kıbrıs sorununda daha aktif rol üstlenmeye çağırdığı, aynı zamanda Güney Kıbrıs’a yönelik güçlü bir dayanışma mesajı da gönderdiği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Avrupa Halk Partisi’nin (AHP) Bükreş’teki kongresinin dünkü ilk gün çalışmalarına katılan DİSİ Başkanı Annita Dimitriyu ise açıklamasında, Avrupa Halk Partisi kongresinin ilk gününde kabul edilen manifestonun içeriğine atıfta bulunarak, bunun oldukça önemli bir kazanım olduğunu dile getirdi.

Avrupa Halk Partisinin seçim öncesi manifestosunun Kıbrıs’la ilgili paragrafında “Avrupa Halk Partisinin yabancı askeri birlikler, modası geçmiş garanti sistemi ve herhangi bir yabancı devletin müdahale hakları olmadan tüm Kıbrıs halkının yararına olacak adil, sürdürülebilir ve işler bir çözüm için müzakere sürecini desteklemeye tam anlamıyla bağlı olduğu” belirtilirken, paragrafta AB’nin çıkmazın aşılması, müzakerelerin yeniden başlaması ve adanın siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde yeniden birleşmesi için Güney Kıbrıs’a güçlü bir dayanışma mesajı göndermesi gerektiğinin belirtildiği de aktarıldı.

Söz konusu paragrafta “Türkiye’nin iki devlet çözümüyle ilgili kabul edilemez bölücü söyleminin Avrupa ve uluslararası toplum tarafından hiçbir zaman kabul edilmeyeceği” iddiasına da yer verildi.

Gazeteye göre DİSİ Başkanı Annita Dimitriyu ise açıklamasında, Kıbrıs sorunuyla ilgili ifadelere atıfta bulunarak, bunun oldukça önemli bir kazanım olduğunu belirtirken, DİSİ’nin oynadığı rol ile partinin önerilerinin benimsenmesinden ötürü duyduğu memnuniyeti de ortaya koydu.

Gazete Dimitriyu’nun kongre çerçevesinde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’le dün bir görüşme yaptığını da ekledi.