Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu ile beraberindeki heyetin Çin temaslarının devam ettiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Dimitriu ile beraberindeki heyetin dün, Shenzen kentinden Pekin’e geçerek Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi (CPPCC) Başkanı Wang Huning, komite üyeleri ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Uluslararası İlişkiler Dairesi (IDCPC) Başkanı Liu Jianchao ile görüştüğünü yazdı.

Gazete, Meclis heyetinde AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ve DİSİ Meclis Grup Sözcüsü Nikos Tornaridis’in yer aldığını kaydederken, Dimitriu’nun her iki toplantıda da, Güney Kıbrıs’taki üç büyük partiden temsilcilerin Çin’e ziyaret düzenlemesinin, Güney Kıbrıs’ın Çin ile çeşitli alanlardaki ilişkilerin geliştirilmesine verdiği önemi gösterdiğini söylediğini belirtti.

Habere göre Dimitriu, görüşmelerde iki ülkeyi birbirine bağlayan sıkı ilişkilerin ve Güney Kıbrıs’ın tek Çin politikasına bağlılığının altını çizdi.

Dimitriu, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak ise, Rum tarafının iki devletli çözüm argümanı ve Türk tarafının uzlaşmaz tavrına rağmen çözüme ulaşabilmek için müzakerelerin yeniden başlaması hedefine bağlı kaldığını söyledi.

Çin’in Avrupa Birliği’nin (AB) önemli ortaklarından biri olduğunu ifade eden Dimitriu, Güney Kıbrıs’ın Çin ile AB arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi için yapıcı rol oynamaya devam edeceğini kaydetti.

Gazete, Huning’in, Çin’in Güney Kıbrıs ile olan stratejik ortaklık ilişkisinin yükseltilmesi hedefine bağlı olduğunu söylediğini; Jianchao’nun da Güney Kıbrıs’ın küçük bir ülke olmasına karşın Doğu Akdeniz’de önemli bir stratejik konumu olduğuna vurgu yaptığını yazdı.