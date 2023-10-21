Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun Çekya Parlamentosu’nun ev sahipliğindeki Uluslararası Kırım Platformu’nun ikinci Parlamento toplantısına katılmak üzere pazartesi günü Prag’a gideceği bildirildi.

Alithia’nın haberine göre, 24 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek toplantıda Kırım yarımadasının mevcut durumu, bölgede insan haklarının ve uluslararası meşruiyetin restore edilmesi ve uluslararası güvenlik konuları ele alınacak.

Toplantıda ayrıca Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, Rusya’ya uygulanan ekonomik ve diğer yaptırımların uluslararası alana etkileri ile gıda güvenliği de masaya yatırılacak. Toplantı sonrasında katılımcılar tarafından ortak açıklama yapılacak.