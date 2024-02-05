Güney Kıbrıs'ın Meclis ve DİSİ partisi Başkanı Annita Dimitriu, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın adaya gelişinin Kıbrıs sorununun çözümü yönünde atılmış ilk olumlu adım olduğunu belirterek, güneydeki siyasi partilere birlik olma çağrısında bulundu.

Alitha gazetesi, Meclis ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’nun dün bazı EOKA 1955-59 örgütü üyelerinin anılması için düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, siyasi partilere Kıbrıs sorununda birlik ve koordine olma çağrısı yaptığını yazdı.

Habere göre Dimitru konuşmasında özetle, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın adaya gelişinin, Kıbrıs sorununda uzun zamandır süren durağanlığın ardından atılmış ilk olumlu adım olduğunu belirtirken Türkiye’nin, Kıbrıs sorununun çözülmemesinde Kıbrıs Rum tarafının da sorumluluğu bulunduğu tezini uluslararası toplumda kabul ettirdiğini, bu sebeple Türkiye’nin tezleri karşısında güçlü durmak adına tüm siyasi faktörlerin birlik olması gerektiğini vurguladı.