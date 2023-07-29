Aşağı Pirgo Muhtarı Nikos Kleanthus başkanlığında ve Cikko Meteropoliti Nikiforos eşliğinde dün Rum Başkanlık Sarayı’na giden Dillirga bölgesi muhtarları, sorunlarını aktardıkları Nikos Hristodulidis’ten, Rum Bakanlar Kurulu’nun, bölge için İçişleri Bakanı başkanlığında bir bakanlar komitesi kurulması kararıyla ilgili bilgi aldı.

Alithia’nın haberine göre heyet başkanı Aşağı Pirgo muhtarı Kleanthus, Saray’daki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, bakanlar komitesinin, bölgenin birinci ve öncelikli sorununun, bölge sakinlerinin yaşam şartları, onları bölgede tutma, terk edilmiş konutlara yeniden yerleşmelerini sağlama, bölgeye yatırım çekme konularında yetkili birimler ile koordinasyon sağlayacağını söyledi.

Kleanthus, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un da hazır bulunduğu görüşmede Hristodulidis’e “Kokkina” (Erenköy) barikatı meselesini açtıklarını, belirterek “meselenin gerektiği gibi yürütüleceği beklentisi içerisindeyiz” dedi. Dillirga için “aslında yavaş yavaş yok olan bir bölge” ifadesini kullanarak “1963’ten beri çözümsüz kalan sorunları da aktardıklarını belirtti. Kleanthus Hristodulidis’in kendilerine, Dillirga bölgesini yeniden canlandırmaktaki kararlılığını dile getirdiğini de söyledi.