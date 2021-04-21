Dr. İlker İpekdal

Bir ay kadar önce Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmesi gerekiyordu.
Gitti.
Amerika’ya giriş yaparken negatif PCR testini göstermesi giriş için yetmişti. Karantinaya da alınmamıştı.
Amerika’da iken annesinin vefat haberini aldı.
İlk uçakla dönmek üzere programını yaptı.
İki doz aşısını da olmuştu.
Hem oradan gelmeden önce, hem de buraya girdiğinde yapılan PCR testleri (çift PCR testi) negatif idi.
Başta diyabet olmak üzere kronik rahatsızlıkları vardı. Kendisini takip eden doktorundan durumunu izah eden raporunu da aldı.
Ancak bunların hiçbiri yetmedi!
Attılar otobüse!
Götürdüler deniz kenarındaki karantina oteline.
Aslında Dilek Hanım’ın istediği çok bir şey değildi.
Evde Alzheimer tanılı babası ve bir de bakıcısı vardı.
Tek istediği karantinaya sürecini evinde geçirmekti. Annesinin kokusu evinden çıkmadan, babasına yoldaş olabilmekti tek amacı.
Bu yüzden de karantina sürecini evinde geçirebilmek için çabaladı.
O da olmadı.
Karantina oteline yerleştirildi.
Odadan çıkmak yasak!
Dışarıdan gıda getirmek yasak!
Bırakın ara öğünü, diyabet olması da neredeyse yasak!
Otelin bomboş bahçelerinde yürümek yasak!
Diğer taraftan, siyasetçinin, doktorun ‘’temaslı’’ olsa da evciğinde ‘’huzur içerisinde’’ günlerini sayması serbest!
Otele kumara gelenlerin elektronik bileklikle otelde gezmezi serbest!
İşte Dilek Hanım’ın sosyal medyada da paylaştığı haklı tepkisi:
Kendi ülkemizin insanına bu eziyeti neden yapıyoruz?
Kendi ülkemizin insanına insani karantina uygulamalarını neden çok görüyoruz?
Başka ülkeler çift aşıyı bile serbest giriş için yeterli görürken; kronik hastalıkları olan, çift aşı ile birlikte çift PCR negatifliğine rağmen sadece karantina sürecini evinde geçirme talebinde bulunan insanımızı neden geri çeviriyoruz?
Siyasilere, doktorlara ve daha başkalarına uygulanan ev karantinasını, haklı ve geçerli sebepleri olmasına rağmen Dilek Hanım’a neden çok görüyorsunuz?
Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Dilek Hanım’ın haklı itirazına kayıtsız kalmamalıdır.
Dilek Hanım ve benzer durumda olan ülkemiz insanları karantina konusunda yaşadıkları bu zor durumlardan kurtarılmalıdır.
İletişim: 0542-8529899