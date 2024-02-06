Güney Kıbrıs’ta hükümetin en büyük ortağı konumunda bulunan DİKO parti yönetiminin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Kıbrıs sorunu ve tek taraflı ilan ettiği önlemler konusunda görüşlerinin alınmamasından duyduğu rahatsızlığı dün Hristodulidis’e ilettiği bildirildi.

Politis ve diğer gazeteler, DİKO yönetiminden bir heyetin dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüştüğünü ve parti içerisinde, Hristodulidis’in Kıbrıs sorununa yönelik kararları konusunda duyulan rahatsızlığı ilettiğini yazdılar.

Gazete, DİKO içerisinde özellikle, Hristodulidis’in “Guterres Çerçevesi’nin” kabulü ve Kıbrıslı Türklere yönelik tek taraflı önlemler ilan etmesi konusunda önceden partinin görüşlerini almamasından rahatsızlık duyulduğunu yazdı.

Parti içerisinde, Guterres Çerçevesi'nin olduğu gibi kabul edilmesi konusunda da anlaşmazlık bulunduğunu, parti yönetiminin; çerçevenin müzakere edilmesi, bazı partililerin ise çerçevenin tamamen reddedilmesinden yana olduklarını aktaran gazete, Hristodulidis’in Guterres çerçevesine ilişkin açıklamasından duyulan rahatsızlığın dün kendisine iletildiğini vurguladı.

DİKO yönetimi ayrıca, Hristodulidis’in açıkladığı Güven Yaratıcı Önlemler paketi konusunda da partinin görüşlerinin alınmamasından duydukları rahatsızlığı dile getirdiler.

Gazete, dünkü görüşmede ise Hristodulidis-DİKO arasında daha iyi koordinasyona gerçekleştirilmesi kararı çıktığını ve partinin hükümetten ayrılmasının söz konusu olmadığını da aktardı.