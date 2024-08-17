Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde DİKO partisinden üç milletvekilinin DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’a mektup göndererek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorunundaki açıklamaları yanı sıra Yunanistan Başbakanı ile Dışişleri Bakanı'nın kullandığı ifadelerle ilgili olarak parti merkez komitesinin hemen toplanmasını istediklerini belirtti.

Mektubun Hristos Orfanidis, Zaharias Kulyas ve Pavlos Milonas tarafından kaleme alındığı ve bahse konu üç milletvekilinin mektupta, partinin söz konusu gelişmelerle ilgili kendi rotasını belirlemesi için merkez komitenin toplanmasını istedikleri belirtildi.