14, 15 ve 16 Temmuz tarihlerinde, Gönyeli, Kanlıköy, Aktepe ve Alayköy’de, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından “Gönyeli-Alayköy Rallisi” yapılacak.

Ralli kapsamında düzenlenecek Yenikent şehir içi özel etabı için, Gönyeli Belediye Bulvarı’nın Bereket Fırını kavşağı ile Damdelen Alpet Petrol kavşağı arasındaki kısmı, 14 Temmuz Cuma günü 21:00-01:00 saatleri arasında ve 15 Temmuz Cumartesi günü ise 16.00-24.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak ve ulaşım alternatif yollardan sağlanacak.

Polis açıklamasına göre, 16 Temmuz Pazar günü ise Kanlıköy, Aktepe ve Alayköy özel etabı geçilecek, yol kapatması yapılmayacak.

Açıklamada, 14 ve 15 Temmuz tarihlerinde, Gönyeli Belediye Bulvarı’nı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.