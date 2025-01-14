Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Kıbrıs sorunuyla ilgili çok taraflı görüşmenin mart ayında yapılacak Avrupa Konseyi toplantısından önce gerçekleştirileceği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Sorununun Yazgısını Belirleyecek İki Tarih” başlıklı haberinde BM Genel Sekreteri Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun şubatta Kıbrıs’a geleceğini, İsviçre’deki gayriresmi beş taraflı görüşmenin ise 17-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirileceğini ileri sürdü.

Rosemary DiCarlo’nun İsviçre’de yapılacak gayriresmi beş taraflı görüşmeye hazırlık amacıyla Kıbrıs’a ve bölgeye seyahat edeceğini yazan gazete, “elde ettiği bilgilere” dayanarak gayriresmi beş taraflı görüşmenin mart ayında yapılacak Avrupa Konseyi toplantısından önce gerçekleştirileceğini, DiCarlo’nun ise Lefkoşa ve üç garantör ülkeyi şubat ayı içinde ziyaret edeceğini öne sürdü.

“Elde edinilen bilgilere” göre gayri resmi beş taraflı görüşmenin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Avrupa’da bulunacağı 17-19 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmesinin beklendiğine işaret eden gazete, mart ayında yapılacak Avrupa Konseyi toplantısının 20-21 Mart tarihleri arasında gerçekleştirileceğini ve BM Genel Sekreteri Guterres’in de bu toplantıya katılmaya davet edildiğini belirtti.

Gazete “konuyla ilgili bilgisi bulunan bir kaynağın” Kıbrıs sorunuyla ilgili gayriresmi beş taraflı görüşmenin Avrupa Konseyi toplantısından önceki günlerde yapılacağını söylediğini de iletti.

BM Genel Sekreteri Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun ziyaretiyle ilgili olarak ise bunun beş taraflı gayriresmi görüşmeye hazırlık yapılmasıyla alakalı olduğunu ve aradaki başka görüşmelerle ilgisi olmadığına işaret eden gazete, DiCarlo’nun bu yüzden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in sınır kapıları konusuyla ilgili olarak 20 Ocak Pazartesi günü yapacağı görüşme için ileriki günlerde adaya gelmesinin beklenmediğini aktardı.

BM’nin başlangıçta DiCarlo’nun adaya yapacağı ziyaretin iki liderin yapacağı bir görüşmeyle bağlantılı olduğunun görülmesine izin verdiğini yazan gazete, bunun akabinde beş taraflı görüşmenin gerçekleştirilmesinin sınır kapıları konusundaki ilerlemeye bağlı olmadığının netleşmesinin ardından ise DiCarlo’nun ziyaretinin çok taraflı gayriresmi görüşmenin hazırlıklarıyla ilgili olmasının uygun görüldüğünü öne sürdü.

Gazete şubat ve mart ayındaki iki tarihin Kıbrıs sorununun gidişatını belirleyecek iki tarih olduğunu ekledi.