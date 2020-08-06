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Devletin özel hastane envanteri yok!

Dr. İlker İpekdal
Türkiye

Dr. İlker İpekdal

06 Ağustos 2020, 03:16

Temaslar artıyor.

Öyle ya da böyle, virüsle karşılaşan, yani ‘’pozitif’’ diye tanımladığımız birey sayısı da artacak.

Sağlık Bakanlığı’nın aldığı pandemi tedbirlerinin gerçekten yeterli olup olmadığını, ancak ve ancak vakaların artması durumunda anlayabileceğiz.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım, ameliyathane alt yapılarının yetersizliğinden dolayı pandemiden önce de özel hastanelere sevklerin yapıldığını zaten biliyoruz.

Ama gelin görün ki, pandemi gibi olağanüstü bir durum yaşanmaya devam ederken, Sağlık Bakanlığı, sadece kamu hastanelerine odaklanmış ve bir garip pandemi hastanesi serüvenine kapılmış bir şekilde gidiyor!

Ülkemizdeki sağlığın yarısını döndüren özel hastanelerle ilgili hiçbir çalışma yapılmıyor!

Özel hastanelerde toplam kaç ameliyathane, kaç yoğun bakım yatağı, kullanılmakta olan ve kullanılmaya hazır bulunan kaç mekanik ventilatör bulunduğuna dair temel veriler bile Sağlık Bakanlığı’nın elinde yok.

Bakanlıktaki hiçbir yetkilinin, ülkemizdeki özel hastane sayısını bile tam olarak bildiğine ihtimal bile vermiyorum.

Bu büyük bir eksiklik, büyük bir ihmaldir.

Çünkü, Covid-19 vakalarının artması ile birlikte, sadece Covid-19 hastalarının değil, normal tedavi ve ameliyat gerektiren hastaların da sağlık hizmeti almaları gittikçe zora girecek.

Bunun küçük bir örneğini, pandeminin başında hep birlikte yaşamıştık. Devletten yeteri kadar sağlık hizmetini alamayan hak sahipleri, mecburen özel hastanelere gitmek zorunda kalmış ve sonrasında çok yüksek tedavi maliyetleri ile karşı karşıya kalmıştı. Devlet bu hastalara sahip çıkamamıştı. Birçok hasta da tedavisiz ortada kalmıştı.

Sağlık Bakanlığı daha fazla zaman kaybetmeden, Covid-19 vakalarının artması olasılığına karşı, ülkemizdeki özel hastane sayısı başta olmak üzere, özel hastanelerde;

  • Kaç kadrolu hekim
  • Kaç ameliyathane 
  • Kaç yoğun bakım yatağı
  • Kaç servis yatağı
  • Kaç mekanik ventilatör

bulunduğunu tespit etmelidir.

Sağlık Bakanlığı’nın bu çalışmayı yapması durumunda dört kazanımı olacak:

  1. Covid-19 vakalarının artması durumunda, özel hastaneler daha verimli bir şekilde devreye sokulabilecek.
  2. Hak sahibi hastaların gerektiği durumlarda tedavi organizasyonu ve sevkleri daha sistemli yapılarak gereksiz ve fahiş tedavi ücretleriyle karşılaşmalarının önüne geçilecek.
  3. Ülkemizde gerçek ve apartmandan bozma/tabela özel hastaneler arasındaki fark gün yüzüne çıkarılmış olacak.
  4. Özel hastanelerde serbest çalışan kaç kadrolu hekim bulunduğu ortaya çıkmış olacak.

Sağlıkta kamu ile özelin konumlarını netleştirme zamanı çoktan gelmiştir.

Sayın Sağlık Bakanı, kamu hastaneleri ile özel hastaneler arasındaki stratejik köprüyü verimli bir şekilde kuramazsa, o köprüden geçmek gerektiğinde belki de ilk düşen kendisi olacaktır…

Dr. H. İlker İpekdal

İletişim: 0542-8529899

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