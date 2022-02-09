Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Tam da 1.5 günlük akaryakıtımız kalmıştı ki devlet erkanı devreye girdi ve Teknecik’de yakıt ikmaline başlandı…
Tam da derin bir nefes alacakken kötü haber geldi;
Alınan yakıt sadece 12 günlükmüş…
Hatta yakıt getiren şirketin sorumlusu yüzümüze acı gerçeği kırbaç gibi vurdu!
Ücreti kendileri karşıladığı için yakıt ikmaline devam ediyorlarmış…
Vallahi de billahi de devlet adına utandım!
Bu nasıl bir yönetim acizliğidir anlamak mümkün değil…
İnsan içine sindiremiyor…
Devletin parası yok ya borçla ya da birkaç günlük yakıt alınıyor!
O da ilgili şirketin iyi niyetinden dolayı…
Hadi 12 gün daha rahatız diyelim!
Ya sonra…
Kimden para tırtıklayıp akaryakıt alacağız?
Var mı bir formülünüz…
Böyle yönetim zihniyeti mi olur!
Tam 35 yıldır bu memlekette ayın mesleği yapıyoruz…
Devletin bu kadar küçüldüğünü, itibarının sarsıldığını şimdiye dek hiç görmedik!
…
Sevgili okurlar elektrik ücretlerine yaklaşık 3 yıldır zam yapılmıyor…
Karakaşımız kara gözümüzden dolayı değil elbette!
Tamamen siyasi…
Tamamen popülizm!
Tabi ki siyasi rant uğruna…
Geçmişte yapılan yanlışların bedelini yine bu halk ödeyecek!
Sadece elektriğe okkalı zam yapılmayacak ardından tüm ürünlere ardı ardına zamlar gelecek…
İnsanlar haklı!
Üretimde elektrik zamlanırsa onlar da mecburen zam yapacaklar…
Beleşe verecek halleri yok ya!
Maaşlara verilen zamlar zaten çoktan eridi bitti, peki ya vatandaş bundan sonra ne yapacak?
Bundan da en büyük darbeyi özel sektör ve çalışanları alacak…
Her zaman olduğu gibi!
Altta kalanın canı çıksın…
Kimin umurunda?
…
Dar gelirli için fiyat aynı olacak diyorlar ya…
Sanki de mal bağışlıyorlar!
Hadi 250 Kw’nin altında elektrik akımı kullananlar zamdan etkilenmeyecek diyelim ya dolaylı zamları kim karşılayacak?
Var mı hükümetin bu konuda bir fonu ya da bütçesi!
Saçmalığa bakar mısınız;
250 kw kullanan 97 kuruş öderken, 251 kw kullanan 2.5 TL ödeyecekmiş!
Adalet bunun neresinde!
Burada hedef tamamen orta gelirli kesimdir…
Bu kesim hem 1.5 kat zamlı kullanacak hem de dolaylı vergiler altında eriyip bitecektir!
Eğer bu karar geçerli olursa herkes çağdışı bir döneme girecektir…
Tasarruflu olun diyorlar güya!
Zihniyete bakar mısınız, evde artık klimalar kullanılmayacak, fırın çalıştırılmayacak, ütü yapılmayacak, tost makinesi çöpe atılacak, çamaşır ve bulaşık makineleri hurdacıya satılacak öyle mi?
Oysa daha iki hafta önce siz dememiş miydiniz Kıbrıs Türkü bundan böyle daha refah ve müreffeh içinde olacak, diye!
Ama ne yaptınız, işin kolayına kaçtınız…
Devleti akaryakıt sağlayan şirketin insafına terk ettiniz!
Verdiğiniz zamları fazlasıyla geri aldınız…
Karanlığa muhtaç ettiniz!
…
Serdar Denktaş’ın dün bir paylaşımı gündemin tepesine oturdu…
UBP ve CTP’ye çağrıda bulundu!
Tabi ki böyle bir çağrıyı DP’nin başında bulunsaydı yapar mıydı bilemeyiz ama doğruları söyledi…
Kıbrıs sorunu yakın bir zamanda gündeme gelmeyeceğine göre iki partinin güçlü bir hükümet kurması gerektiğini ifade etti!
Sahi UBP, istikrar derken CTP yeniden yaparız diye dillerini dolamıştı…
Alın size fırsat diyor!
Böyle bir hükümet modeli tabi ki yürek ve cesaret ister ama, hem istikrar, hem de yeniden yapmak ve bunu göstermek için tarihi bir fırsattır bu…
Zira artık ülkede lale devri bitmiştir!
Sihirli değnek filan da yok…
Daha çok çalışmak, daha çok elini taşın altına koymak da fazla sorumluluk var!
Niye nazlanıyorsunuz ki…
Yoksa atıyor muydunuz?
MESAJ KUTUSU
Sayın Ahmet SOYALAN, Değirmenlik polisinden başka karakollara gönderilen iki polis memurunun soruşturmasının tamamlanıp birkaç güne kadar savcılığa gönderileceğini memnuniyetle öğrendik. Umarız savcılık da en erken zamanda gerekeni yapar ve teşkilatın itibarını zedeleyenler gerekli cezayı alır…
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Sayın Mustafa AKINCI, yeni bir oluşumun kuruluş aşamasında olduğu ve tecrübelerinizi bu partide kullanacağınıza dair mesajlarınız gelmeye başladı. Genel seçimlerdeki sessizliğiniz de bundan kaynaklandığı yorumları yapılmaya da başladı, hadi bakalım hayırlısı…
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Sayın Ali PİLLİ, G.Mağusa Hastanesinde yaşanan sorunları bizzat yerinde görmek için buraya ziyaret gerçekleştirmeniz gayet olumlu ve yerinde bulundu. Konuyla ilgili bazı yer değişikliklerinin yapılma kararı alınmış, bakalım bazıları derslerini alacaklar mı?
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Sayın Cenk MUTLUYAKALI, sarı basın kartları konusunda ilk kez bu kadar çok şikayet mesajları aldık, bir kez daha değerlendirmekte yarar görüyoruz. Adalete inanan bir meslektaş olarak yine meslektaşların sorunlarına ilgi göstermek doğru olacaktır düşüncesindeyiz…
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Sayın Erhan ARIKLI, hükümet kurma çalışmalarında her an ibre sizden yana dönebilir. Bu yüzden pazarlık şartlarını görüşmeden önce belirleyin deriz. En azından sizin tek bakanlığı yeterli bulacağınız konusu gündeme gelmeye başladı…
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Sayın Ersin TATAR, yaşanan bu süreçte vatandaşların tasarruflu olmaları çağrısı yapmak hangi akla hizmet bilemiyoruz ama bu konularda konuşmak yerine konuşmamayı tercih etmenizi öneririz. Siz en iyisi vatandaşlara değil de kurulacak olan yeni hükümete bir takım çağrılarda bulunmaya hazırlanın…
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Sayın Ahmet SAVAŞAN, UBP’de yoğun bir istekle bakanlık bekleyenler listesinde üst sıralardasınız. Patron eğer bunu gerçekten isterse olması muhtemeldir ama olmazsa da sıranızı beklemek gibi bir zorunluluğunuz olacak. Şans bakalım kimlerden yana gülecek hep birlikte göreceğiz…
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Sayın Sümer AYGIN, pek kıymetli ağabeyinizin vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma Tanrı’dan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin inşallah…
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Sayın Aziz KAYA, bölgenizdeki sokak hayvanlarının ortada kalması nedeniyle belediyeye çeşitli suçlamalar gelmeye başladı. Bu konuda söz verdiğiniz halde tutmadığınızdan şikayet ediliyor. LAÜ ile işbirliği yapıp pek ala ki hayvanlara sahip çıkabilirsiniz, hem arayı da düzeltmiş olursunuz değil mi?
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Sayın Derviş EROĞLU, siyasi hayatınızı konu eden kitabın artık son düzeltmelerinin yapıldığını, pek yakında yayınlanacağını duyduk. Özellikle şimdiye kadar basına yansımayanları dört gözle bekliyoruz. Allah sağlıklı uzun ömürler nasip etsin…
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