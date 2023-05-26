Serhatköy Alt Geçidi İle Mevlevi Çemberi Arasındaki Yol Güzergahı Pazar Günü Çift Yönlü Olarak Trafiğe Kapatılacak.
“DEVLETİMİZ BİZİ UNUTMADI”
İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler 20 - 30 yıldır vatandaşlık alamayanlardan sonra tam 40 yıldır KKTC’de yaşayan ancak vatandaş olamayan Hayriye Ekim’in vatandaşlık işlemlerinin tamamlandığını açıklayarak kendisine Yurttaşlık belgesini teslim etti.
Devletimiz KKTC’nin kurulduğu 1983 yılından beridir ülkemizde yaşayan, 3 erkek evladı da Güvenlik Kuvvetleri mensubu olarak askerlik yaptığı halde kendisi vatandaş olamayan Hayriye Ekim’in vatandaşlık işlemlerinin tamamlanması sonrasında belgesini İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in elinden alırken yürekten söylediği “DEVLETİMİZ BİZİ UNUTMADI” sözleri duyanları oldukça duygulandırdı.
İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in sosyal medya hesabından duyurduğu bu olayın ardından kendisine bir teşekkür paylaşımı da Emrah Adaklı’dan geldi.
20 yıldır eğitim alanında hizmet veren ve ülkemiz Yükseköğretim sektörüyle tanıtımına çok büyük katkıları bulunan Emrah Adaklı da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak tam 20 yılın sonunda alabildiği vatandaşlık için İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’e alenen teşekkür etti.