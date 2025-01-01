

KKTC Piyangolar Birimi'nin açıklamasına göre bu akşamki özel çekilişte 6 milyon TL'lik büyük ikramiye "196289" numaralı bilete çıktı.

Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Halil Bilener tarafından satıldı.



-15 Ocak’ta 1 milyon 750 bin TL

15 Ocak 2025'te yapılacak bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 1 milyon 750 bin TL olacak. Bilet fiyatı 200 TL olarak, 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren satışa sunulacak.



-"Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabileceği hatırlatılan açıklamada, biletlerin resmi adresten kontrol edilmeden atılmaması uyarısı yapıldı.

Editör: Mehmet Mehmet