Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, XXXIII. Devlet Fotoğraf Yarışması’na Su Altı Fotoğrafçılığı kategorisini de ekleyerek yarışmanın kategori sayısını yediye çıkardıklarını duyurdu.

Kültür Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yarışmaya 14 Mart 2025 - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında başvuru kabul edilecek. Katılımcılar, belirtilen tarihlerde fotoğraflarını http://kultur.gov.ct.tr adresine yükleyerek yarışmaya başvurabilecek.

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, XXXIII. Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’nin kategori sayısını yediye çıkardıklarını duyurdu. Yarışma hakkında kısa bir basın açıklaması yapan Zaimağaoğlu, ülke fotoğrafçılarının su altı fotoğrafçılığına özendirilmesi ve bir ada ülkesi olan Kuzey Kıbrıs’ın su altı zenginliklerinin tanıtılması amacıyla bu yıl yarışmaya Su Altı Fotoğrafçılığı kategorisini de eklediklerini bildirdi.

Zaimağaoğlu açıklamasında, 14 Mart 2025 - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında internet üzerinden başvuru kabul edecekleri XXXIII. Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’ne katılmak isteyenlerin, yarışmanın şartnamesine http://kultur.gov.ct.tr/duyurular adresinden ulaşabileceklerini belirtti.

- Seçici Kurul

Zaimağaoğlu, Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’nin Seçici Kurulu’nun, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Eski Dekanı ve Fotoğraf Sanatçısı Prof. Dr. Özer Kanburoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Başkanı ve Fotoğraf Sanatçısı Dr. Sefa Ulukan’dan oluşacağını kaydetti.

Zaimağaoğlu, Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun’un Seçici Kurul üyesi olmasının yanı sıra yarışmanın Mimari kategorisinde Hakkı Atun ve Burhan Atun eserleri konusunda, Tevfik Camgöz’ün de Su Altı Fotoğrafçılığı kategorisinde yarışmaya sunulan fotoğrafların ülke denizlerine ait olup olmadığı konularında bilir kişi olarak Kurul’a danışmanlık yapacaklarını belirtti.

Zaimağaoğlu, kendisi ile birlikte Kültür Dairesi Kültür Merkezi Yönetmeni ve Fotoğraf Sanatçısı Ceyhan Özyıldız’ın da gözlemci üye olarak Seçici Kurul’un değerlendirme toplantılarında hazır bulunacaklarını bildirdi. Zaimağaoğlu, Yarışma’ya Mimari kategorisinde fotoğraf gönderecek olanlar için, Hakkı Atun ve Burhan Atun eserlerinin listesine de http://kultur.gov.ct.tr/duyurular adresinden ulaşılabileceğine dikkat çekti.

-Yarışma’nın Kategorileri

Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’nin bu yıl 33.sünü gerçekleştireceklerini vurgulayan Zaimağaoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en uzun soluklu sanat etkinliği olan Yarışma’daki kategorileri şöyle sıraladı:

“Serbest (Siyah&Beyaz), Serbest (Renkli) ve Doğa (Renkli-Siyah&Beyaz) kategorilerine bu yıl Benim Şehrim: Mağusa’m (Renkli-Siyah&Beyaz), Kavramsal (Renkli-Siyah&Beyaz), Mimari : Hakkı Atun ve Burhan Atun Eserleri (Siyah&Beyaz) ve Su Altı Fotoğrafçılığı: Kuzey Kıbrıs Denizleri (Renkli) kategorileri.”

-Ödüller

Yarışmada 7 kategoride başarı ve mansiyon ödülü verileceğini ifade eden Zaimağaoğlu, ayrıca Seçici Kurul Özel Ödülü, Kültür Dairesi Özel Ödülü’nün verileceğini bildirdi. En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü’nü alacak fotoğrafçıya belge verileceğini kaydeden Zaimağaoğlu, yarışmada her yıl olduğu gibi para ödülü de verileceğini bildirerek, başarı ödüllerinin 15 bin TL, mansiyonların 8 bin TL ve özel ödüllerin de 5 bin TL para ile ödüllendirileceğini kaydetti.

-Sergi

Yarışmanın ödül töreni ve sergi açılışının 19 Ağustos 2025 tarihinde Dünya Fotoğrafçılık Günü’nde, Lefkoşa’da belirleyecekleri bir sergi salonunda olacağına dikkat çeken Zaimağaoğlu, XXXI. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nin Azerbaycan’a taşındığını hatırlatarak, XXXIII. Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’nin de imkanlar dahilinde yurt içinde ve yurt dışında çeşitli mekanlara taşınacağını vurguladı.