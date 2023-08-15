Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Koral Aşam, hükümete ve Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanına, yasalara uyma ve belde halkının hizmet alma hakkına saygı gösterme çağrısı yaptı.

Aşam yaptığı yazılı açıklamada, yerel yönetimlerde yapılması gerekenin, gerçekçi yasal değişikliklerle, yerel yönetimlerin mali gücünü, yetki ve sorumluluklarını artırıp, denetimi yükseltmek olduğunu ifade ederek, bunun yerine zaten “batık” olan belediyelerin birleştirildiğini kaydetti.

Büyükkonuk Belediyesi ve Mehmetçik Belediyesi’ni örnek veren Aşam, borçlarından dolayı Büyükkonuk Belediyesi’nin aylarca çalışanlara maaş veremediğini hatırlattı.

Aşam, “Büyükkonuk Belediyesi’ne tek kuruş mali destek sağlamadan, yeni yeni ayakları üzerinde durabilmeyi başarmış Mehmetçik Belediyesi ile birleştirmenin ve Büyükkonuk Belediyesi’ne bağlı 4 köyü İskele Belediyesi’ne bağlamanın, Büyükkonuk Belediyesi’nin gelirlerini daraltacağının ortada olduğunu” savundu.

“Mehmetçik ve Büyükkonuk belediyeleri birleştirildi ve adına da reform dendi” eleştirisinde bulunan Aşam, şöyle devam etti:

“Bu birleştirmenin Mehmetçik Belediyesi’ni de batağa sürüklemekten başka bir anlamı olmadığını söylediğimiz zaman ise Başbakan Ünal Üstel ve ilgili komite başkanı Özdemir Berova, TC ile imzalanan mali-işbirliği protokolünde 600 Milyon TL reform ödeneği olduğunu ve birleştirmeyle sorunların ortadan kalkacağını söylediler.”

“Kısacası hayali reform sayesinde perşembenin gelişi çarşambadan belli olmuştu ve perşembe geldi” diyen Koral Aşam, “bugün Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi’nin 25 Milyon TL ve miktarını bilemedikleri sterlin borcu olduğunu” öne sürdü.

Dev-İş Başkanı Aşam, belediyelerin birleştirilmesine ilişkin özel yasa kapsamında çalışanların alması gereken maaşları alamadığını, Toplu İş Sözleşmesi çerçevesindeki haklarının eksik verildiğini, geçici işçilerin daimi kadroya geçirilemediğini ve Toplu İş Sözleşmesinin “mesnetsiz” gerekçelerle imzalanmadığını kaydetti.

“Mevcut belediye başkanının sorunları çözmek için sendikayla yapıcı diyalog kurmadığını” ileri süren Aşam, “bunun yerine böl-yönet taktiği ile çalışanların kamplara bölünmeye ve örgütlü sendikanın ‘sarı sendika’ ile değiştirilmeye çalışıldığını” iddia etti.

Hükümete ve mevcut belediye başkanına yasalara uyma ve belde halkının hizmet alma hakkına saygı gösterme çağrısı yapan Koral Aşam, “Aksi durumda yaşanacak olan kaostan sendikamız sorumlu olmayacaktır” dedi.