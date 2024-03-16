(Kamalı Haber) – Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı Derviş Refiker "İrtikap, Görevin Yerine Getirilmesi Karşılığında PARA (Ödül) Kabul Edilmesi, Suç Gelirini Aklama ve Görevi Kötüye Kullanmak" suçlarından dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ortuç Özbaylı olayla ilgili bulguları aktardı. Özbaylı, 2021 2024 tarihleri arasında Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde meydana gelen usulsüzlükler ile ilgili olarak 5 Şubat 2024 tarihinden beridir Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından yürütülen çok yönlü ve geniş çaplı soruşturma neticesinde; 2022 Haziran ve 2023 Mart ayı içerisinde, YÖDAK Genel Sekreteri olan zanlı Derviş Refiker’in görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversite tarafından açılacak olan Tıp Fakültesi bölümü için öğrencilerin tercih yapabilmesi için 2023 Haziran ayına kadar yani zamanında YÖDAK Genel Kurulu tarafından görüşülemeyeceği endişesi ile konu Tıp fakültesinin YÖDAK Genel Kurulu tarafından hızlı bir şekilde gündeme alınıp görüşülüp onaylanması amacı ile üniversite tarafından Güzelyurt, Lefkoşa ve Girne’de ilk tespitlere göre 1 adet Airpods pro 2 kulaklık, 800 Amerikan Doları ve 700 Euro para verildiğinin öğrenildiğini belirtti. Polis zanlı yine Üniversiteden aynı sebeplerden dolayı Lefkoşa’da YÖDAK binasında kapalı zarf içinde ödül olarak para aldığı ancak şuan itibarı ile paranın miktarı henüz daha tespit edilemediğin mahkemeye aktardı.

Polis memuru Ortunç Özbaylı yürütülen soruşturma neticesinde okul muhasebesinde mahsup fişi ve Ödeme fişi olduğu tespit edildiğini söyledi. Polis konu evraklarda yapılan incelemede 29 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen evrakta YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker YÖDAK Tip Fakültesi Veteriner Fakültesi izin ve denetim 800 Amerikan doları yazdığı ve konu ödeme fişine zanlının ismini yazıp imzaladığı, 20 Mart 2023 tarihinde düzenlenen ödeme fişinin ekinde bulunan bir cep telefon şirketine ait faturanın arkasında Derviş Refiker YÖDAK yazdığı, faturanın içeriğinde de 1 adet Airpods pro 2 kulaklık 300 Amerikan doları yazdığı, ve 26 Mart 2023 tarihinde düzenlenen evrakta YÖDAK Derviş Refiker 700 Euro doları yazdığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis yapılan soruşturmada üniversiteden Tıp Fakültesinin açılması için yapılan başvuru yazısı, Tıp fakültesi dosyası emare olarak zapt edil olup YÖDAK’tan 2023 yılına ait Gündem ve Kararlar Dosyaları emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, 15 Mart 2024 tarihinde zanlının tespit edilip aleyhine temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve ilk etapta zanlıdan imzasının da bulunduğu konu evraklar ile ilgili izahat istendiğinde hatırlamadığını beyan ettiğini aktardı. Polis zanlının cep telefonunun emare olarak alındığını 13 Mart 2023 tarihinde YÖDAK Genel Kurulunun 2023/17 sayılı toplantı gündeminde konu üniversiteye Tip Fakültesi açılmasının görüşülerek oy birliği ile onaylandığına ve 14 Mart 2023 tarihli YÖDAK yazısı ile de üniversiteye bildirildiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak kararların hazırlandığı, YÖDAK’a ait 4 bilgisayar ve 1 laptop incelenmek üzere emare olarak zapt edildiğini, yürütülen soruşturma neticesinde belirtilenlerden ayrı yine okul muhasebesinde mahsup fişi ve Ödeme fişi tespit edilip konu evraklarda yapılan incelemede 3 Mart 2023 tarihinde düzenlenen evrakta YÖDAK Derviş Refiker YÖDAK Tıp Fakültesi 5000 Amerikan doları yazdığı ve 17 Ocak 2024 tarihinde düzenlenen ödeme fişinin ekinde bulunan bir cep telefon şirketine ait faturanın arkasında YÖDAK Derviş bey için alınan yazdığı, faturanın içeriğinde de 1 adet Airpods kulaklık 230 Amerikan doları yazdığı, 19 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenen evrakta YÖDAK Derviş Bey’e verilen 5000 Türk Lirası ve 03 Nisan 2021 tarihinde düzenlenen evrakta da YÖDAK Derviş Refiker’e verilen 5000 TL yazdığı tespit edilip zanlının konu meblağ ve kulaklığı alıp almadığı yönünde geniş çaplı soruşturma başlatıldığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Ortunç Özbaylı zanlı aleyhine tahkikatın yeni başladığını alınması gereken birçok ifade ve bulunması gereken emareler olduğunu ve işlenen suçun Ağır Ceza Mahkemesinin yetkisine giren ağır suçlardan olup bu aşamada serbest kalması halinde tanıklara ve emarelere müdahale etme imkanının kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.