Polisten yapılan açıklamada, Derinya bölgesinde öğle saatlerinde çıkan yangın dolayısıyla Rum Yönetiminin tedbir amacıyla saat 16.00 sıralarında Derinya sınır kapısındaki geçişleri durdurmasının ardından bir süre yapılamayan geçişler akşam saatlerinde yeniden başladı.