Derince'de piknik alanının batı kısmında, orta gerilim hatlarının aşırı akım çekmesi sebebiyle devreyi koruyan sigortaların yanarak kıvılcım atması sonucu yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 15.40 sıralarında meydana gelen yangına polis itfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekipleri ile çevre halkı traktörler ile müdahale etti. Çıkan yangın sonucu dört dönümlük arazi içerisindeki maki bitki örtüsü, 7 çam ve 60 ardıç ağacı yanarak zarar gördü. Soruşturma devam ediyor.